Caso Garlasco | il nuovo reato di femminicidio non si può applicare

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori a causa di una questione legale che riguarda l’applicazione di una recente normativa sul femminicidio. La legge, introdotta per tutelare le vittime di violenza di genere, non può essere applicata nel procedimento in corso contro un uomo accusato di aver ucciso la propria ex compagna. La ragione principale risiede in un articolo della Costituzione che limita l’estensione di nuove norme penali retroattivamente, impedendo di applicare il reato di femminicidio alla vicenda specifica.

? Domande chiave Perché la nuova legge sul femminicidio non può colpire Sempio?. Quale articolo della Costituzione blocca l'applicazione del nuovo reato?. Come influisce la distanza temporale sulla condanna di Andrea Sempio?. Cosa impedisce ai giudici di usare le norme del 2025?.? In Breve L'articolo 577-bis è entrato in vigore il 17 dicembre 2025.. Il delitto di Chiara Poggi è avvenuto il 13 agosto 2007.. L'articolo 25 della Costituzione e l'articolo 2 del Codice penale bloccano la norma.. La legge numero 181 del 2025 disciplina i nuovi crimini di genere.. Il divieto di retroattività della legge penale impedisce l’applicazione del nuovo reato di femminicidio al caso di Garlasco, nonostante il movente ipotizzato dalla Procura per l’omicidio di Chiara Poggi risulterebbe compatibile con la norma introdotta nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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GARLASCO. Il movente di Stasi non basta per un delitto così feroce

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