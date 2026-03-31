Via Durini, nota per le sue dimore storiche e gli showroom di alta moda, ha recentemente visto la chiusura di una paninoteca molto conosciuta, la cui vetrina ora espone un cartello in inglese che indica la disponibilità dell’immobile per un affitto a lungo termine. La strada continua a rappresentare un punto di riferimento nel quartiere, con le sue residenze di rilievo e le attività commerciali di lusso.

Un cartello in lingua inglese, affisso sulla vetrina del locale chiuso, avvisa che lo spazio è sul mercato, per un "affitto a lungo termine". Il primo e simbolico locale della catena Panini Durini, nata proprio in via Durini, a pochi passi da piazza San Babila, è chiuso da tempo. Segno tangibile di una crisi che nel 2024 aveva portato al fallimento della società Pancioc srl, detentrice del marchio sommersa dai debiti, con una battaglia sindacale dei dipendenti lasciati a casa da un giorno all’altro e successive prove di rilancio. È il biglietto da visita per chi accede dal lato di piazza San Babila a una via più nascosta rispetto ad altre arterie che la circondano, dominata da quegli showroom di mobili e arredi per la casa di design che la contraddistinguono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fascino discreto di via Durini. Tra dimore di milanesi illustri e la sfilata degli showroom. Chiusa la paninoteca-simbolo

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