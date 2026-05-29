La Juventus ha concluso la stagione senza qualificarsi alle competizioni europee, segnando un fallimento. Contestualmente, si parla di una crisi interna tra lo staff tecnico e i dirigenti, con tensioni tra l’allenatore e il direttore sportivo. Un retroscena indica un clima di gelo tra i due, alimentato da divergenze sulle strategie di mercato e sulla gestione della squadra. La situazione evidenzia difficoltà nella gestione del club, con possibili ripercussioni anche sul futuro della dirigenza.

La Juventus certifica il fallimento della propria stagione restando clamorosamente esclusa dalla prossima Champions League, un verdetto sportivo pesantissimo sancito da un anonimo sesto posto finale in classifica che costringe la proprietà a fare i conti con un ridimensionamento economico e sportivo immediato. Il verdetto del campo ha aperto inevitabilmente il processo a tutte le componenti societarie, spostando i riflettori non solo sui limiti tecnici della rosa, ma soprattutto sulle crepe strutturali che minano la continuità del progetto torinese. Oltre ai risultati deficitari, a tenere banco in queste ore sono gli equilibri precari della catena di comando, logorata da una convivenza forzata che ha alimentato dubbi e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori per tutta la durata del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il fallimento Champions della Juventus apre la crisi interna: il retroscena di Sabatini sul gelo tra Spalletti e Comolli

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