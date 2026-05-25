Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari a San Siro, fallendo l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. La sconfitta ha segnato la fine di una stagione difficile, con molte occasioni perse. Dopo il match, l’allenatore è stato chiamato in causa come possibile responsabile della crisi. La squadra ha concluso il campionato con una prestazione deludente, lasciando sfumare la qualificazione europea.

Il Milan vede sfumare definitivamente l’accesso alla prossima Champions League a causa della clamorosa sconfitta subita a San Siro contro il Cagliari, chiudendo nel peggiore dei modi un campionato caratterizzato da profonde delusioni e occasioni mancate. Come evidenziato da una rassegna stampa diffusa da MilanNews.it, l’epilogo negativo sul terreno di gioco ha innescato un’immediata ondata di contestazioni da parte della tifoseria rossonera, delusa per il mancato raggiungimento di quello che veniva considerato l’obiettivo minimo indispensabile per garantire la continuità economica e sportiva del club milanese. Il verdetto del campo costringe ora l’intera dirigenza a una revisione totale del progetto tecnico, aprendo una fase di forte tensione societaria che mette in discussione il futuro della squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il fallimento Champions apre la crisi in casa Milan: Allegri finisce sul banco degli imputati

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