L’amministratore delegato della Juventus ha consegnato un ultimatum all’allenatore e a un dirigente del club per risolvere le divergenze. La decisione arriva dopo tensioni tra le due figure e il manager. La richiesta mira a trovare un accordo rapido per calmare i contrasti. La situazione si inserisce in un periodo di difficoltà del mercato, ma i motivi delle tensioni sono legati a questioni interne al club.

Questione di feeling, cantavano Mina e Riccardo Cocciante. Quello tra Damien Comolli e Luciano Spalletti non è mai sbocciato. L'ad e l'allenatore della Juve sono stati distanti e hanno vissuto un rapporto freddo fin dall'inizio della loro avventura bianconera e continuano a esserlo anche dopo 7 mesi di lavoro. Non a caso, John Elkann ha dato un ultimatum alle due parti affinché appianino le divergenze per il bene comune della società. Ma da cosa nasce questa differenza assoluta di vedute? Di certo, esperienze passate e approccio fanno di Comolli e Spalletti due mondi opposti. Il momento di gelo maggiore è stato raggiunto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gelo sul mercato, ma non solo: tutti i motivi di attrito e i contrasti tra Comolli-Spalletti

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