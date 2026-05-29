Il presidente russo ha annunciato un aumento delle operazioni militari in Ucraina, con raid più intensi su Kiev e un coinvolgimento maggiore dei droni in Romania. Nel frattempo, ha intrapreso un viaggio ufficiale in Cina, incontrando il leader cinese. La decisione arriva mentre il costo della guerra si fa sentire sempre di più per Mosca, che sembra voler rispondere con azioni più decise.

L’ultima accelerazione russa in Ucraina non può essere letta solo come l’ennesima fase brutale di una guerra ormai entrata nel suo quinto anno. Dietro i raid su Kiev, il linguaggio sempre più aggressivo verso i Paesi baltici e il viaggio di Vladimir Putin da Xi Jinping c’è una strategia di pressione multilivello: colpire l’Ucraina dove è più vulnerabile, intimidire il fianco orientale della Nato e mostrare che Mosca non è isolata, perché può ancora contare sulla profondità economica e politica della Cina. Ma questa escalation racconta anche un’altra cosa: il Cremlino non si muove in un contesto comodo. Sul fronte, l’avanzata russa si è fatta più lenta e costosa, mentre l’Ucraina ha migliorato la capacità di colpire retrovie, logistica e nodi militari russi con una produzione sempre più ampia di droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il drone in Romania, i raid su Kiev e il viaggio da Xi: Putin alza il tiro perché la guerra gli costa troppo

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