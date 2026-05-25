Un missile russo ha colpito Kiev, segnando un ulteriore escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il governo russo ha dichiarato che l’attacco fa parte di una strategia di pressione più ampia, senza fornire dettagli specifici. La notte scorsa, sono stati segnalati danni e vittime, ma i numeri ufficiali non sono ancora stati confermati. La tensione tra le parti si è intensificata, mentre si intensificano anche le minacce di escalation nucleare.

L’attacco russo contro Kiev segna un nuovo salto nella guerra e nella strategia di intimidazione del Cremlino. Nella notte, Mosca ha colpito la regione della capitale ucraina con un’offensiva di dimensioni eccezionali: novanta missili e circa seicento droni, in quello che viene descritto come uno dei raid più devastanti dall’inizio dell’invasione. L’elemento più inquietante è l’uso del missile balistico Oreshnik, un’arma concepita per colpire anche le capitali europee e capace di rilasciare testate multiple dall’esterno dell’atmosfera. Non erano cariche nucleari, ma il messaggio politico e militare è apparso chiarissimo: Putin vuole mostrare all’Europa che la minaccia non riguarda più soltanto l’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il missile Oreshnik su Kiev, così Putin alza il ricatto nucleare contro l’Europa

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Putins nuke-capable Oreshnik missile strike on Lviv is designed to intimidate Europe

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Temi più discussi: La rappresaglia di Mosca ha colpito Kiev al cuore: Putin ha usato anche il missile ipersonico; Oreshnik, il missile ipersonico che può colpire l'Europa; Pioggia di fuoco su Kiev: Mosca lancia anche il missile ipersonico Oreshnik; L’uso dell’Oreshnik una dimostrazione di forza.

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