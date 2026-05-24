Domenica infernale per Kiev | Putin alza il tiro coi micidiali missili Oreshnik Ferma condanna di Meloni

Da secoloditalia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica, le forze ucraine hanno segnalato un attacco con circa 600 droni e 90 missili contro Kiev. La Russia ha condotto l’operazione, che ha causato danni e interruzioni nella capitale. La leader di un paese europeo ha espresso una condanna ufficiale dell’attacco.

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La Russia ha attaccato l’Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili nella notte tra sabato e domenica, hanno riferito le forze aeree ucraine. In totale, l’aeronautica militare ucraina ha rilevato “690 mezzi di attacco aereo — 90 missili e 600 droni di vari tipi”, ha dichiarato su Telegram, compreso “un missile balistico a medio raggio”, precisando che 55 missili e 549 droni sono stati intercettati. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga, ha accusato Mosca di aver condotto “uno dei più grandi attacchi terroristici contro Kiev”. Giornalisti dell’Afp presenti a Kiev hanno riferito di diverse ondate di esplosioni che hanno fatto tremare gli edifici e di traccianti che attraversavano il cielo notturno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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