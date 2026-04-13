Juventus scatta il riscatto per Openda | una beffa da 40 milioni

La Juventus ha deciso di esercitare il riscatto per l’attaccante Openda, nonostante le sue prestazioni non siano state all’altezza delle aspettative. La cifra pagata si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una somma che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione arriva in un momento di riflessione sulla gestione degli acquisti e delle strategie di mercato della società.

Il paradosso Openda: 40 milioni per un “fantasma”, la Juve obbligata al riscatto. Nel calcio, a volte, i numeri raccontano storie contraddittorie. È il caso di Lois Openda, il cui futuro alla Juventus sembra ormai segnato da un destino beffardo. Secondo quanto riportato da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, scatta il riscatto per Openda: una beffa da 40 milioni Juventus: Openda e l’obbligo di riscattoLa Juventus è matematicamente certa di terminare la stagione 202526 tra le prime 10 posizioni della Serie A. Roma, Ghilardi si prende la difesa: scatta il riscatto da 7,5 milioniL’emergenza difensiva della Roma ridisegna le gerarchie di Gasperini in vista del match contro il Pisa di Hiljemark, promuovendo Ghilardi al centro... Juventus-Lecce, il palo di Yildiz e l'errore di Openda allo scadere