Il pareggio per 1-1 maturato sul campo dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo ha lasciato dei profondi strascichi ai bianconeri. Nel segmento finale di gara, Luciano Spalletti ha deciso di tentare il tutto per tutto per conquistare la vittoria, stravolgendo il reparto offensivo. Dalla panchina sono entrati Dusan Vlahovic, di rientro dopo quattro mesi di stop, e Arkadiusz Milik, assente da quasi due anni. L’allenatore ha inserito anche Edon Zhegrova, bocciando clamorosamente Jonathan David e Lois Openda. Nel momento del bisogno assoluto, il tecnico ha preferito affidarsi a elementi indisponibili da tanto tempo piuttosto che ai due volti nuovi estivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Openda, così non ci siamo: scavalcati nelle gerarchie anche da Milik, ecco quanto sono costati alla Juventus

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