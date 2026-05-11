A Iseo, nel pomeriggio di ieri, otto ragazzi tra i sedici e i vent’anni sono stati coinvolti in una rissa a bordo di un treno. La violenza ha causato l’intervento del personale ferroviario, che ha fermato il convoglio e chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari per gestire la situazione e identificare i partecipanti. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Iseo (Brescia), 11 maggio 2026 – Scatenano una rissa in treno e il macchinista è costretto a fermare il convoglio, oltre che a chiamare i carabinieri. Serata turbolenta sabato per otto ragazzi tra i 16 e i 20 anni, poi identificati e denunciati per rissa e interruzione di pubblico servizio. I giovani, due residenti nel Bresciano e gli altri a Fontanella nella Bergamasca, pur non conoscendosi avevano appena trascorso il pomeriggio insieme a Iseo e il viaggio di ritorno su un treno della Edolo-Iseo-Brescia. https:www.ilgiorno.itlegnanocronacaaggressione-coltello-tbagca3l La dinamica. Per ragioni da chiarire, ma pare banali, hanno iniziato a litigare in stazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos a Iseo, violenta rissa sul treno: coinvolti otto ragazzi tra i sedici e i vent’anni

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