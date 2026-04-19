Otto bimbi tra 1 e 14 anni assassinati in tre abitazioni in Louisiana omicida ucciso dalla polizia dopo inseguimento

Nella cittadina di Shreveport, in Louisiana, si sono verificati tre attacchi armati nelle prime ore di domenica, durante i quali sono state uccise otto persone, tra cui bambini di età compresa tra 1 e 14 anni. Due donne sono rimaste ferite. L'autore degli omicidi è stato ucciso dalla polizia in un inseguimento che si è svolto nelle zone coinvolte.

La strage si è consumata nelle prime ore di domenica mattina nella cittadina di Shreveport: otto bambini tra 1 e 14 anni uccisi a colpi di arma da fuoco in tre diversi abitazioni e due donne ferite. L'omicida e poi scappato in auto di stato ucciso dalla Polizia durante l'inseguimento. Due donne invece sono sopravvissute alla strage.🔗 Leggi su Fanpage.it

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