Al cinema arrivano tre nuovi film: un remake di un cult di Tarantino con Uma Thurman, un thriller con Dustin Hoffman e il film di fantahorror “Backrooms”. La scena più iconica del film di Tarantino mostra l’uso di schizzi di sangue, la katana e la tuta giallo-nera. La “Sposa” è protagonista di sequenze con colpi letali e combattimenti coreografici. Gli altri due film sono attesi con interesse, uno per il ritorno di Hoffman e l’altro per il genere horror.

Gli schizzi di sangue, la katana, i colpi letali, la tuta giallo-nera à la Bruce Lee. La “Sposa” Uma Thurman di Quentin Tarantino torna in sala sempre più assetata di vendetta! Arriva nei cinema Kill Bill: The Whole Bloody Affair (ovvero “L’intera maledetta faccenda”), i due film originali accorpati (più alcuni minuti inediti) in un’unica opera. Questo weekend non perdetelo sul grande schermo (resterà in sala fino al 3 giugno)! Vi raccontiamo anche l’interessante Tuner – L’accordatore di Daniel Roher con Dustin Hoffman e Leo Woodall e il fantahorror Backrooms di Kane Parsons con Renate Reinsve e Chiwetel Ejiofor. Buone visioni! #KillBill #TheWholeBloodyAffair #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Lucy Liu in una scena de Kill Bill: The Whole Bloody Affair (foto Plaion Pictures e Midnight Factory). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il cult di Tarantino con Uma Thurman in una nuova versione. Al cinema anche “Tuner” con Dustin Hoffman e il fantahorror “Backrooms”: le recensioni

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