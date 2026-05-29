Il Papa ha affermato che il cristianesimo non deve essere alterato o indebolito. Durante un discorso davanti al dicastero dell’Evangelizzazione, ha sottolineato che la missione della Chiesa non consiste nel seguire le tendenze del mondo, ma nel portare le persone a Gesù. Ha evidenziato l’importanza di mantenere la purezza della fede senza compromessi.

«L’evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali». Nel discorso rivolto ieri ai partecipanti alla sessione plenaria del dicastero per l’Evangelizzazione, papa Leone XIV ha ricordato la via maestra della Chiesa, qualcosa che a suo modo risuona come un richiamo fondamentale e tempestivo. L’indicazione del pontefice giunge in questi giorni a ridosso della pubblicazione della sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Il documento, dedicato alla dottrina sociale e all’irrompere a vari livelli dell’Intelligenza artificiale, ha suscitato un ampio dibattito anche in ambienti non credenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il cristianesimo non va annacquato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRISTIANESIMO SENZA FILTRI.

Notizie e thread social correlati

Gasolio annacquato: sequestrati 105mila litri di carburante. Blitz nei distributori: le irregolaritàDurante un'operazione nei distributori di carburante in provincia di Siena, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 105.

Montevergine: il cibo unisce Islam, Ebraismo e CristianesimoA Montevergine, presso l’Abbazia Benedettina, si terrà un evento dedicato al cibo come elemento di incontro tra le religioni islamica, ebraica e...