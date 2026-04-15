Montevergine | il cibo unisce Islam Ebraismo e Cristianesimo

A Montevergine, presso l’Abbazia Benedettina, si terrà un evento dedicato al cibo come elemento di incontro tra le religioni islamica, ebraica e cristiana. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti di ciascuna fede, focalizzandosi sul ruolo simbolico e culturale del cibo nelle tradizioni religiose. La giornata prevede discussioni e confronti con l’obiettivo di approfondire i significati condivisi e le differenze tra le diverse comunità religiose.

L’Abbazia Benedettina di Montevergine promuove un percorso di dialogo tra le diverse fedi mediterranee concentrandosi sul valore simbolico e culturale del cibo, con un evento che vedrà il confronto tra figure chiave dell’Islam, dell’Ebraismo e del Cristianesimo. L’iniziativa, che mira a ricostruire legami di rispetto reciproco tra le culture della regione, si terrà tra il 1 e il 3 maggio 2026, inserendosi in un calendario di appuntamenti che coinvolge diverse realtà istituzionali e culturali. Il dialogo interreligioso attraverso la tavola e le tradizioni. La proposta nasce dall’esigenza di esplorare il complesso mosaico delle identità mediterranee attraverso uno degli elementi più universali della convivenza umana: l’alimentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montevergine: il cibo unisce Islam, Ebraismo e Cristianesimo Dialogo tra ebraismo, islam e cristianesimo: nuovo incontro di Scriptural Reasoning a PiacenzaIl metodo dello Scriptural Reasoning, sviluppato dall’Università di Cambridge, propone un approccio originale: scelto un tema comune, ciascuna... Franco Cardini: "Ebraismo e Islam estremamente simili tra loro"Lo storico del medioevo ospite della rassegna promossa dall'Università di Pisa, San Francesco 1226–2026: "Il giudizio sulle religioni non sia...