Roma, 29 maggio 2026 – L'evoluzione delle minacce informatiche ha raggiunto una nuova frontiera con la diffusione degli attacchi “zero-click”. Questa tipologia di malware, capace di colpire i dispositivi senza richiedere alcuna interazione da parte dell’utente, rappresenta un salto di qualità non solo per la cybersecurity, ma soprattutto per la gestione del rischio economico aziendale. In un'economia globale dove il lavoro agile si appoggia massicciamente su WhatsApp, la vulnerabilità di un singolo smartphone può tradursi in perdite finanziarie repentine per l'intero tessuto produttivo. Il mercato miliardario delle vulnerabilità "Zero-Day". Dietro l'aspetto ingegneristico di un attacco zero-click si nasconde una vera e propria economia sotterranea ad altissimo rendimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il costo dell'invisibile: l'impatto economico degli attacchi "zero-click" su WhatsApp

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D'Amsterdam à Anvers : L'empire invisible de la cocaïne

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