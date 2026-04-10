Clima e risparmio | il costo invisibile che pesa sulle tasche degli USA

Negli Stati Uniti, si discute di come le politiche climatiche possano influenzare le finanze pubbliche e private. L'amministrazione in carica ha espresso dubbi sulla sostenibilità economica delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici, sostenendo che queste potrebbero comportare costi elevati e danni alla stabilità finanziaria del paese. La questione si inserisce in un dibattito più ampio tra le diverse posizioni politiche e economiche.

L’amministrazione Trump mette in discussione la tenuta economica delle politiche climatiche, sostenendo che agire per il clima rappresenti un disastro finanziario. Il Presidente ha spesso ribadito che l’uscita dagli accordi di Parigi abbia comportato perdite per gli Stati Uniti pari a trilioni di dollari, somme che altre nazioni non avrebbero dovuto pagare. Parallelamente, la sua gestione ha puntato il dito contro i piani di Joe Biden per potenziare i veicoli elettrici, descrivendoli come una minaccia capace di distruggere l’industria automobilistica, prima di intervenire per invertire la rotta e proteggerla. Le giustificazioni fornite dal governo per l’eliminazione delle tutele ambientali si concentrano quasi esclusivamente sul risparmio monetario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima e risparmio: il costo invisibile che pesa sulle tasche degli USA Dal conflitto alle bollette: il costo della guerra sulle tasche degli italianiLa guerra torna a bussare alla porta dell’economia quotidiana, e questa volta lo fa attraverso la voce di spesa più sensibile per milioni di... Il costo invisibile degli attacchi informatici: come affrontare le sfide della cybersecurityLe statistiche relative alle violazioni delle reti aziendali indicano un mutamento strutturale nelle tattiche offensive dei gruppi criminali, con... Temi più discussi: Dati, clima e futuro: in Cina l’AI si studia per un mondo più sostenibile; Approvato il piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima (Paesc); Spreco alimentare, il 19% del cibo finisce nella spazzatura: l’Onu punta a dimezzarlo entro il 2030 con...; Roma: un regolamento edilizio nell’ottica dell’adattamento climatico. Earth Hour, sabato luci spente per un’ora anche nel Sannio. WWF chiede legge sul clima e interventi di risparmio energeticoSabato 28 marzo alle 20.30 cittadini, istituzioni e comunità di tutto il mondo si uniranno in un gesto semplice ma di enorme valore simbolico: spegnere le luci per un’ora. Torna Earth Hour – l’Ora del ... ntr24.tv Gli italiani risparmiano di più, ma non si sentono più ricchiIl clima economico in Italia mostra segnali di progressivo recupero, almeno sul fronte delle aspettative. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio Anima, che evidenzia una lieve ripre ... msn.com Clima teso a livello nazionale. Nel mirino del gruppo in Regione il coordinatore D’Attis: «Il rinnovamento del partito deve ripartire da chi ha consenso sui territori» - facebook.com facebook Il primo ministro francese Sébastian Lecornu afferma che l’elettrificazione è ormai una questione di “interesse nazionale” e non più solo di clima. x.com