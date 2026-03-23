Il costo invisibile degli attacchi informatici | come affrontare le sfide della cybersecurity

Le statistiche relative alle violazioni delle reti aziendali indicano un mutamento strutturale nelle tattiche offensive dei gruppi criminali, con ripercussioni dirette sui bilanci delle imprese. La questione ha superato i confini dei dipartimenti tecnici per imporsi nei consigli di amministrazione, trasformando le strategie di difesa in veri e propri piani di sopravvivenza aziendale. Le dinamiche della cybersecurity impongono un’analisi rigorosa dei costi occulti legati alle compromissioni dei sistemi, oneri che vanno ben oltre il semplice ripristino dei server o il pagamento di eventuali riscatti. Le stime attuali evidenziano un incremento delle spese legali, delle sanzioni normative e, soprattutto, delle perdite derivanti dall’interruzione delle attività produttive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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