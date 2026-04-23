Si risposa a 66 anni Il conduttore Rai all’altare chi è la compagna 38enne

Un noto conduttore della Rai si sposa a 66 anni, dopo molti anni di fidanzamento con una donna di 38. La notizia è stata resa nota di recente, con il matrimonio che si è celebrato di recente. La coppia ha mantenuto riserbo sulla data e sui dettagli dell’evento, che si è svolto in modo privato. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, attirando l’attenzione dei fan e dei follower.

Fiori d’arancio per il conduttore Rai. La notizia è emersa poco fa: dopo tanti anni di fidanzamento con la sua compagna uno dei volti più amati della tv italiana è pronto a compiere il grande passo. Secondo quanto trapela, il conduttore sarebbe pronto a sposarsi. Tra i due, lui 66 anni e lei di circa 30 anni più giovane, una relazione vissuta lontano dai riflettori e nel massimo riserbo. Matrimonio in vista per il presentatore. L’indiscrezione, lanciata dal settimanale Chi, ha subito attirato l’attenzione dei fan più affezionati, che negli anni hanno imparato ad apprezzarne lo stile sobrio e la grande discrezione sulla vita personale. Non a caso, si tratta di una delle rarissime incursioni del gossip nella sua vita privata: il conduttore ha sempre mantenuto una netta separazione tra carriera e sfera personale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Rai, scoppia il caso: il conduttore resta senza contratto dopo 37 anniLa Rai continua a far discutere, stretta tra critiche interne e scelte strategiche che sembrano indebolire proprio quei volti capaci di garantire... “Sì, lo abbiamo preso”. Mediaset, che colpo: strappato il conduttore alla RaiIl mondo della televisione italiana si prepara a una svolta che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra le principali emittenti. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Mario Tozzi si sposa a 66 anni con Silvia Ripà; Mario Tozzi si sposa a 66 anni: la futura moglie è una sexy archeologa.