Una ballerina ha espresso gratitudine nei confronti del conduttore per averle offerto l'opportunità di collaborare con il programma televisivo. Ha parlato anche di come si siano conosciuti e di come il rapporto tra loro sia costruito sulla stima e sulla fiducia. La collaborazione tra i due protagonisti si è sviluppata nel corso delle riprese e delle interviste legate allo spettacolo.

S tima e fiducia sono alla base del rapporto tra Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, e Stefano De Martino. È stata proprio lei, nel corso di un’intervista a Oggi, a sottolineare questa affinità, ricordando anche la scelta del conduttore di averla nella sua squadra. “Affari Tuoi”, perché la Rai ha deciso di far durare meno Stefano De Martino X Leggi anche › Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, il passaggio di consegne all’Ariston Martina Miliddi su Stefano De Martino: «Mi ha dimostrato fiducia». I due si sono conosciuti ad Amici. La ballerina cagliaritana, classe 2000, ha partecipato come concorrente all’edizione del 2020. «Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero concorrente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti)

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“Ecco chi è davvero”. Francesco non l’ha detto ad Affari tuoi, ma si è scoperto: la moglie è famosa, chi è (FOTO)La puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 27 gennaio ha visto tra i protagonisti Francesco Rubino, concorrente originario di Trieste.

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Affari Tuoi non è più solo un gioco, ma anche e soprattutto show! Quali sorprese ci attendono per la puntata speciale: https://fanpa.ge/ETDQI - facebook.com facebook