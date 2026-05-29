Il Comune di Napoli ha deciso di tenere metro e bus in house nonostante il ricorso dell'Antitrust

Il Comune di Napoli ha deciso di mantenere il servizio di trasporto pubblico locale in house, confermando l’affidamento all’azienda di trasporto pubblico per altri sei anni a partire da luglio. Nonostante l’Autorità Garante della Concorrenza abbia impugnato al Tar l’ultima proroga, il Comune si opporrà presentando una propria costituzione. La proroga era stata stabilita prima dell’intervento dell’Autorità, che ha contestato la validità dell’accordo.

L'affidamento ad Anm è confermato per altri 6 anni a partire da luglio: l'Authority ha impugnato al Tar l'ultima proroga, ma il Comune si costituirà contro. I creditori di 25 milioni di euro in più per chiudere il concordato pre-fallimentare. I sindacati: "Piano diabolico per fermare il risanamento di Anm". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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