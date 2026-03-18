Torna al Tar il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di Cervia

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha programmato un’udienza per esaminare nuovamente il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di Cervia riguardo alle concessioni balneari. La questione riguarda le autorizzazioni per le spiagge e le normative applicate dal Comune. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge le parti interessate nel procedimento legale.

Tornerà in discussione al Tar dell’Emilia-Romagna il ricorso dell’ Antitrust contro il Comune di Cervia sulle concessioni balneari. Lo ha deciso il Consiglio di Stato accogliendo l’appello dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e annullando una decisione del tribunale amministrativo dell’11 luglio 2025. Il ricorso era contro la proroga disposta dal Comune di Cervia (come del resto quasi tutti i Comuni della Romagna) delle concessioni fino al 2024, in attesa della normativa che poi ha prorogato al 2027. La sentenza del Tar, di fatto, confermava la decisione del Comune, rappresentato in giudizio dagli avvocati Silvia Medini e Franco Fiorenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna al Tar il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di Cervia Articoli correlati Padel, gestori contro il Comune. Presentato il ricorso al TarNuovo round nell’ormai infinita vicenda giudiziaria legata al capannone del padel di Focette (nella foto). Turismo: biglietti Colosseo, Tar conferma multa Antitrust, ricorso CoopcultureCoopculture contesta la sanzione di 7 milioni per pratiche scorrette nella vendita dei biglietti del Colosseo e annuncia ricorso. Aggiornamenti e notizie su Torna al Tar il ricorso dell'Antitrust... Discussioni sull' argomento Concessioni balneari, il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia torna davanti al Tar; Balneari. Torna al Tar il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia; CERVIA: Balneari, torna al Tar il ricorso dell'Antitrust contro il Comune; Concessioni balneari, il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia torna davanti al Tar. Balneari: torna al Tar il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di CerviaTornerà in discussione al Tar dell'Emilia-Romagna il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia (Ravenna) sulle concessioni balneari. (ANSA) ... ansa.it Il ricorso era contro la proroga disposta dal Comune di Cervia (come quasi tutti i Comuni della Romagna) delle concessioni fino al 2024, in attesa della normativa che poi ha prorogato al 2027 - facebook.com facebook Balneari: torna al Tar il ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia. La decisione su un profilo tecnico della difesa #ANSA x.com