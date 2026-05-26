L'Antitrust vuole bloccare il contratto dei trasporti pubblici di Napoli e da luglio le corse serali di metro e funicolari potrebbero saltare
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di bloccare il contratto dei trasporti pubblici a Napoli, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto bandire gare pubbliche invece di prorogare l'affidamento diretto ad Azienda napoletana mobilità. Da luglio, le corse serali di metro e funicolari potrebbero essere sospese, poiché l'Autorità ha contestato la mancanza di procedure competitive. La decisione potrebbe portare a interruzioni nelle corse serali dei mezzi pubblici cittadini.
L'Autorità sostiene che il Comune avrebbe dovuto fare le gare invece di prorogare l'affidamento diretto ad Anm. Allarme dei sindacati: "Azienda risanata, va difesa. No alla privatizzazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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