L'Antitrust vuole bloccare il contratto dei trasporti pubblici di Napoli e da luglio le corse serali di metro e funicolari potrebbero saltare

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di bloccare il contratto dei trasporti pubblici a Napoli, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto bandire gare pubbliche invece di prorogare l'affidamento diretto ad Azienda napoletana mobilità. Da luglio, le corse serali di metro e funicolari potrebbero essere sospese, poiché l'Autorità ha contestato la mancanza di procedure competitive. La decisione potrebbe portare a interruzioni nelle corse serali dei mezzi pubblici cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Autorità sostiene che il Comune avrebbe dovuto fare le gare invece di prorogare l'affidamento diretto ad Anm. Allarme dei sindacati: "Azienda risanata, va difesa. No alla privatizzazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sciopero dei trasporti a Napoli, gli aggiornamenti: servizio attivo per metro e funicolariA Napoli, il trasporto pubblico locale funziona regolarmente, con metro e funicolari attivi, nonostante lo sciopero generale di 24 ore indetto...

Linea 6 metro Napoli, corse fino alle 21.10 da lunedì 23 marzo. Funicolari chiuse 2 giorniDa lunedì 23 marzo, le corse della linea 6 della metropolitana di Napoli saranno attive fino alle 21.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web