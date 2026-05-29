Il Comune che dall' 1 giugno vieta di bere bevande alcoliche multe fino a 500 euro

Dal primo giugno, nelle aree pubbliche o a uso pubblico, è vietato consumare bevande alcoliche e portare contenitori di vetro o lattina. Chi viola la regola può ricevere multe fino a 500 euro. La misura mira a contrastare la malamovida e il fenomeno delle feste rumorose nelle zone urbane. La restrizione riguarda sia la vendita che il consumo di alcol in pubblico, con controlli rafforzati nelle aree più frequentate.

Lotta alla malamovida con il divieto di consumo di bevande alcoliche e la detenzione di contenitori in vetro e in lattina nelle aree pubbliche o a uso pubblico. L'ordinanza anti malamovidaCosì stabilisce l’ordinanza dell’ordinanza del sindaco di Mezzago. “Per tutelare salute, decoro urbano e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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