Il Comune di Pianezza ha introdotto un divieto di fumare anche negli spazi all’aperto, includendo parchi e aree pubbliche. Chi verrà sorpreso a fumare potrà ricevere una multa fino a 500 euro. La decisione riguarda sia sigarette che sigari e si applica nelle zone dove si svolgono attività all’aperto. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Pianezza ha ufficialmente esteso il divieto di fumare anche agli spazi all’aperto, colpendo l’uso di sigarette e sigari in diverse aree pubbliche della cittadinanza torinese. L’ordinanza, firmata dal sindaco Antonio Castello su iniziativa dell’assessore all’Ambiente Anna Franco, mira a proteggere la salute dei cittadini nei luoghi più sensibili del territorio comunale. Le nuove restrizioni toccano zone cruciali per la socialità e la cura della persona: i parchi e i giardini pubblici sono ora interdetti al fumo, così come le aree destinate al gioco dei bambini e i perimetri vicini agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. La misura coinvolge inoltre gli spazi adiacenti ai servizi per l’infanzia, oltre alle zone poste davanti alle farmacie, agli ambulatori e a tutti i servizi dedicati alla salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pianezza vieta il fumo all’aperto: multe fino a 500 euro nei parchi

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