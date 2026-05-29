UCI Cinemas ha annunciato il lancio di myUCI, un nuovo programma digitale e gratuito. La presentazione è avvenuta durante un evento presso una delle sue strutture. Il servizio mira a rafforzare il rapporto con gli spettatori attraverso una piattaforma interattiva completamente digitale. La proposta si rivolge agli utenti abituali, offrendo servizi e vantaggi esclusivi. La piattaforma sarà accessibile tramite dispositivi mobili e computer, senza costi aggiuntivi.

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha presentato, nel corso di un evento tenutosi presso la struttura di UCI Cinemas Porta di Roma, una novità assoluta destinata a trasformare radicalmente il rapporto con i propri spettatori. Si tratta di myUCI, il nuovo programma fedeltà unico nel suo genere, concepito per posizionarsi come un servizio completamente gratuito e digitale al 100%. Già attivo e accessibile per tutti i clienti, il progetto nasce con l’obiettivo mirato di arricchire l’esperienza in sala, mettendo l’appassionato al centro di un sistema di vantaggi e benefit esclusivi cuciti su misura in base ai gusti e alle preferenze di ciascun utente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il cinema premia la fedeltà: UCI Cinemas lancia myUCI, il nuovo programma 100% digitale e gratuito

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