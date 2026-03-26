Cosa succede quando le luci in sala si riaccendono ma il pubblico ha ancora voglia di restare nel mondo del film? Da questa premessa nasce Beyond the Movies – PostCredits, il nuovo format originale firmato UCI Cinemas in collaborazione con le testate CineFacts.it e LongTake. L’iniziativa mira a trasformare la visione cinematografica in un’esperienza partecipativa: subito dopo i titoli di coda, la sala ospiterà 45 minuti di talk show, quiz interattivi e curiosità inedite. A guidare questi incontri saranno i critici e giornalisti Teo Youssoufian, Marco Lovisato, Simone Soranna e Andrea Chimento, figure di riferimento per la nuova critica cinematografica italiana, capaci di creare un ponte diretto tra gli autori e gli spettatori. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oltre i titoli di coda: UCI Cinemas lancia “PostCredits”, il nuovo format con PIF e le voci di CineFacts e LongTake

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