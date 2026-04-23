UCI Cinemas ha avviato il progetto sociale intitolato “Amplifica”, con l'obiettivo di utilizzare le sale cinematografiche come strumenti di sensibilizzazione. La iniziativa coinvolge le sale in attività che promuovono cause sociali, offrendo uno spazio per eventi e proiezioni dedicate. La campagna mira a coinvolgere il pubblico in tematiche di interesse collettivo, trasformando i cinema in luoghi di dialogo e partecipazione civica.

Le sale cinematografiche non sono solo luoghi di intrattenimento, ma possono trasformarsi in potenti casse di risonanza per il cambiamento. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale diffuso oggi a Roma, UCI Cinemas ha lanciato UCI Amplifica, un’importante iniziativa di responsabilità sociale che mette gli schermi del circuito a disposizione di organizzazioni non profit e ONG. Il progetto, già attivo con successo in Germania e Spagna sotto l’egida di Odeon Cinemas Group, punta a utilizzare la forza visiva del grande schermo per dare visibilità a cause fondamentali. L’iniziativa UCI Cinemas prevede un calendario serrato: 12 mesi per 12 diverse cause sociali, con spazi pubblicitari gratuiti offerti ogni mese a una diversa organizzazione.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il cinema che fa del bene: UCI Cinemas lancia il progetto sociale “Amplifica”

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