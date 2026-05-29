Asl Roma 3 nuovo ambulatorio del sonno al Cpo di Ostia | 200 polisonnografie in quattro mesi

Notizia in breve

Un nuovo ambulatorio del sonno è stato inaugurato presso il Cpo di Ostia, parte dell’Asl Roma 3. Nei primi quattro mesi, sono state effettuate circa 200 polisonnografie. L’apertura mira ad aumentare la capacità di diagnosi e trattamento di disturbi respiratori durante il sonno. Il centro, già attivo, ha visto crescere la domanda di servizi relativi a questa tipologia di esami. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o cambiamenti operativi.