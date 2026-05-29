Una puntata in diretta dal Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano celebra gli 80 anni della Repubblica italiana e il primo voto delle donne. L'evento si svolge alle 20 e include testimonianze e approfondimenti sui momenti storici legati a queste ricorrenze. La trasmissione si concentra sui contenuti del museo, che raccoglie diari e testimonianze di cittadini. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali partecipanti o interventi specifici.

ROMA - In occasione degli Ottanta anni della Repubblica italiana e del primo voto delle donne, stasera alle ore 20.35 su Rai3 il giornalista Marco Damilano (foto) condurrà in diretta l’ultima puntata della stagione de 'Il Cavallo e la torre' dal Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano. Da questo luogo carico di memoria verranno ripercorsi la storia e le battaglie attuali per realizzare i valori della Costituzione: il lavoro, i diritti, la pace. Ospiti della serata saranno Luciana Castellina e l’attore Edoardo Purgatori, che proporrà la lettura di testimonianze inedite. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - ‘Il Cavallo e la torre’: per gli 80 anni della Repubblica puntata in diretta dal Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano

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