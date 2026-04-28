Caso Inter-Roma | l’audio proibito che scuote la Procura di Milano

La Procura di Milano sta indagando su un audio tra un arbitro e un collaboratore della FIGC risalente al 27 aprile, riguardante una decisione sul fallo di Ndicka in una partita tra Inter e Roma. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla possibile manipolazione di partite e ha portato alla riapertura di un fascicolo sulla frode sportiva, coinvolgendo anche l’ex designatore degli arbitri. La registrazione è stata resa nota nelle ultime ore.

? Cosa sapere Procura di Milano indaga su audio Inter-Roma tra Di Bello e Piccinini del 27 aprile.. L'episodio sul fallo di Ndicka riapre il fascicolo sulla frode sportiva e Gianluca Rocchi.. La Procura di Milano indaga su un presunto scambio di parole tra Marco Di Bello e Marco Piccinini nella sala VAR durante l’Inter-Roma del 27 aprile 2025, un episodio che sposta il dell’inchiesta sulla gestione tecnica della gara. Il caso riapre ferite profonde legate alla lotta per lo scudetto con il Napoli, quando un fallo di Ndicka su Bisseck non venne sanzionato con un rigore, lasciando i nerazzurri senza la possibilità di pareggiare un match terminato con il punteggio di 1 a 0 per la Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Inter-Roma: l’audio proibito che scuote la Procura di Milano Notizie correlate Audio segreti e piste alternative: il nuovo fronte investigativo che scuote il caso GarlascoA Milano si apre un nuovo fronte investigativo sul caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più complessi e discussi degli ultimi anni, legato... Caso Poggi: nuovi audio alla Procura, emerge l’ipotesi depistaggio? Cosa sapere Il legale Fabrizi ha depositato alla Procura di Milano nuovi audio sul caso Poggi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi sull’episodio N’Dicka-Bisseck, audio sparito nell’inchiesta di Milano; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Bufera sugli arbitri, Rocchi e l'Inter si difendono. Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L’audio non c’èLa partita Inter-Roma non è tra i 5 match di Serie A attorno alle quali al momento ruotanole accuse della Procura di Milano all’ex designatore Gianluca Rocchi e agli fischietti coinvolti nell’inchiest ... ilfattoquotidiano.it Caso Rocchi, nessun dirigente dell'Inter indagato. Tutti i dettagli dell'indagineL’inchiesta della procura di Milano a 20 anni esatti da Calciopoli. L’ex designatore si è autosospeso e dovrebbe parlare agli inquirenti il 30 aprile ... italiaoggi.it CLAMOROSO! Repubblica fa esplodere il caso Inter-Roma: “in onda audio tagliato Cosa disse l’Avar Piccinini Una fonte che per ore ha riempito verbali racconta a Repubblica dettagli circostanziati di episodi sospetti. Come Inter-Roma di un anno fa: «Fatt - facebook.com facebook Arbitri, caso Inter-Roma. L’addetto VAR all’assistente in occasione del mancato rigore fischiato su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi» Quella sensazione che il bello deve ancora venire #22 x.com