Il campo largo allarga gli orizzonti | Nei programmi proposte condivise

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esponente del campo largo ha dichiarato di essere disponibile ad ampliare le alleanze, sottolineando l’importanza di programmi condivisi. Ha inoltre affermato che si oppone a accordi sottobanco, ma punta a credibilità e convergenza politica e programmatica. Accanto a lui, un altro rappresentante del settore progressista ha espresso la speranza di avviare una nuova fase politica e amministrativa, senza precisare ulteriori dettagli.

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"No a inciuci", ma " credibilità e convergenza politico-programmatica ". A manifestare la disponibilità ad allargare l’orizzonte del campo largo è anche il progressista Lorenzo Tosi, che a fianco di Federica Maineri spera di poter "aprire finalmente una nuova stagione politica e amministrativa". "Una stagione – prosegue – che metta davvero al centro la qualità della vita dei cittadini, il rafforzamento dei servizi alla persona, l’ascolto, la trasparenza e una politica capace di dialogare con la città invece di chiudersi in se stessa". Per questo, dice, "guardo con grande rispetto e attenzione ai cittadini e alle cittadine che al primo turno hanno scelto di sostenere Marialina Marcucci e Paolo Annale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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