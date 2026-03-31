Pirru allarga gli orizzonti | Avremo un nuovo format

Pirru annuncia l'intenzione di introdurre un nuovo formato, ampliando così le proprie attività. La società reggiana L&I Food s.r.l., di cui Pirru è parte, ha comunicato l'espansione del progetto e l'apertura a nuovi orizzonti. La decisione riguarda una strategia di crescita e diversificazione nel settore. I dettagli sulle modalità e i contenuti del nuovo format saranno comunicati nelle prossime settimane.

Pirru getta l’amo oltre il confine provinciale: la società reggiana L&I Food s.r.l., proprietaria del marchio Pirru Pizza e Drink, ha acquisito il noto ristorante ’I Picari’, nel centro storico di Modena; niente meno, a onor del vero, che in via Gallucci: una delle zone ormai più gettonate della movida modenese. "Vogliamo portare quello che ci ha fatto conoscere e crescere a Reggio anche fuori - spiega il presidente di L&I Food, Luca Pirruccio -. Continueremo comunque a produrre tutto su Reggio, con una parte del personale che si sposterà a Modena in navetta, generando così nuovi posti di lavoro e continuando a investire nella ristorazione".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pirru allarga gli orizzonti: "Avremo un nuovo format" Articoli correlati Nioh 3, la recensione: Team Ninja allarga gli orizzonti?La saga di Nioh si è fin da subito imposta come una delle più interessanti alternative alle pietre miliari del genere soulslike, paradossalmente... Scuola, dall'Enriques al Mit: ecco il progetto che allarga gli orizzonti degli studentiUn’iniziativa che ha portato tra i banchi di scuola uno sguardo internazionale e un confronto diretto con una delle realtà accademiche più...