Colombini allarga gli orizzonti Acquisizione di Snaidero più vicina | Creiamo un polo dell’arredamento

Colombini Group sta ampliando il suo raggio d’azione e si avvicina all’acquisizione di Snaidero, azienda leader nel settore dell’arredamento. L’obiettivo è creare un polo più ampio nel settore del design e dell’arredamento. La trattativa tra le due aziende è in corso e si concentra sulla possibile fusione o acquisizione, con l’intento di rafforzare la presenza sul mercato e ampliare l’offerta commerciale.

Colombini Group mette nel mirino Snaidero. L’azienda sammarinese, leader nel settore dell’arredamento con i marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi, Colombini Office e Colombini Group Contract, entrerà presumibilmente all’inizio dell’estate come socio della storica realtà friulana (quartier generale a Majano, Udine) con una quota che non è stata ancora resa nota. La due diligence è chiusa e, dopo settimane di voci, è la stessa azienda di San Marino a confermare l’interesse: "È in corso una trattativa per l’acquisizione di Snaidero da parte di Colombini Group. Il nostro obiettivo rimane quello di creare un polo dell’arredamento e di crescere non solo organicamente ma anche per linee esterne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colombini allarga gli orizzonti . Acquisizione di Snaidero più vicina: "Creiamo un polo dell’arredamento" Notizie correlate Snaidero, arriva Colombini Group: nuovi capitali per la fabbrica? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione industriale della fabbrica di Majano? Chi prenderà il controllo della nuova compagine sociale di Snaidero?... Leggi anche: Pirru allarga gli orizzonti: "Avremo un nuovo format"