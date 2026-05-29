Il campionato del Carlino Giovani cronisti crescono Dalla ’nera’ alla cultura Ecco i giornalisti del futuro

Notizia in breve

Ieri mattina si sono svolte le premiazioni del progetto ‘Cronisti in classe’ promosso dal quotidiano il Resto del Carlino. L’iniziativa, rivolta a studenti, ha premiato giovani cronisti che si sono distinti in attività giornalistiche e culturali. L’evento ha celebrato l’impegno delle scuole e dei giovani nel settore dell’informazione, sottolineando il ruolo dell’educazione e del territorio nel percorso formativo dei futuri giornalisti.