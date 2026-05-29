Il campionato del Carlino Giovani cronisti crescono Dalla ’nera’ alla cultura Ecco i giornalisti del futuro
Ieri mattina si sono svolte le premiazioni del progetto ‘Cronisti in classe’ promosso dal quotidiano il Resto del Carlino. L’iniziativa, rivolta a studenti, ha premiato giovani cronisti che si sono distinti in attività giornalistiche e culturali. L’evento ha celebrato l’impegno delle scuole e dei giovani nel settore dell’informazione, sottolineando il ruolo dell’educazione e del territorio nel percorso formativo dei futuri giornalisti.
Viva il giornalismo, viva la scuola e viva il territorio. Con questo motto ieri mattina si sono celebrate le premiazioni di ‘Cronisti in classe’, il progetto de il Resto del Carlino per i lettori di domani. Una cinquantina di studenti e studentesse di tre istituti diversi si sono ritrovati nella sede della Banca di Imola in via Emilia. Diversi i premi consegnati dal giornalista Marco Signorini, dal presidente della Banca di Imola Giovanni Tamburini, dal direttore generale della Banca di Imola Sebastiano Masetti, dalla consigliera della Banca di Imola Silvia Villa e dal socio di Conad Nord Ovest Luca Loreti, tutti in rappresentanza dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Il campionato del Carlino. Giovani cronisti crescono. Dalla ’nera’ alla cultura . Ecco i giornalisti del futuro; Ok in tutti i campionati. Mattioli è entusiasta; Campionato di giornalismo. Il Carlino premia le scuole con gli aspiranti cronisti; Bologna-Inter, Italiano fa i conti: Rimpiango l’eliminazione in Coppa Italia.
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