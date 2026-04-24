I giovani cronisti della Scuola Media “Chelini” di S. continuano a maturare esperienze sul campo. Recentemente hanno partecipato a un incontro con un esperto del settore, noto come mister Pirozzi. Durante l’evento, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un professionista e di approfondire aspetti legati al giornalismo. L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione dedicato ai giovani che si avvicinano al mondo della stampa.

Continuano a fare esperienze importanti i giovani redattori del giornalino della Scuola Media “Chelini“ di S.Vito. Dopo aver intervistato il sindaco di Lucca, stavolta si sono trasformati in giornalisti sportivi ed hanno voluto conoscere l’ambiente della Lucchese che per un giorno li ha resi protagonisti di una giornata speciale. Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare in sala stampa il capitano della Lucchese, Salvatore Santeramo che ha risposto con grande simpatia e disponibilità alle molteplici domande dei ragazzi, parlando dei suoi esordi giovanili, della sua carriera e del campionato trionfale che con i suoi compagni sta portando in fondo e finendo per firmare autografi e foto a tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani cronisti crescono. Incontro con mister Pirozzi

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