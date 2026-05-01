Nella mattinata di ieri, i ragazzi delle classi 5ªA e 5ªB dell'istituto comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi hanno visitato la redazione del quotidiano locale. Durante l'incontro, hanno assistito alla presentazione del lavoro giornalistico, osservando le varie fasi di produzione di un articolo e incontrando alcuni giornalisti. L'evento ha rappresentato un’occasione per i giovani studenti di scoprire da vicino il funzionamento di una redazione.

Un ’ viaggio ’ speciale alla scoperta del giornalismo. È quello che hanno fatto, nella mattinata di ieri, i ragazzi delle classi 5ªA e 5ªB dell’ istituto comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi. Gli alunni delle primarie, guidati dai loro insegnanti, hanno fatto tappa alla redazione della cronaca di Bologna de il Resto del Carlino dove hanno potuto scoprire da vicino il lavoro dei giornalisti. Tanta emozione per i ragazzi della 5ªA (nella foto in alto): Alessandro Ardizzone, Emanuele Artuso, Matteo Carbonari, Gemma D’Angelo, Matteo De Lucia, Nour El Hadiri, Alice Foglia, Greta Iacobelli, Federico Lava, Lamya Mahir, Asia Magnani, Alessandro Pasqui, Giorgia Patriossi, Gabriele Rainone, Mattia Ropa, Jacopo Scapoli, Noemi Scarpinato, Flavia Venturi, Viktoria Wojniak.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornalisti in erba alla redazione del Carlino

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