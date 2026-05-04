In centro città, la festa dell’Inter si è acceso con fumogeni e cori tra i tifosi che hanno riempito Piazza Duomo. I sostenitori nerazzurri hanno intonato slogan, tra gli sfottò agli avversari, mentre i circa 75 mila presenti allo stadio di San Siro si preparavano a vivere una giornata di festa. La passione dei tifosi si è manifestata già prima del calcio d’inizio, in attesa di un risultato che manca da troppo tempo.

La festa inizia ben prima della partita. I 75mila del Meazza vogliono agguantare ciò che l’anno scorso è scappato per un soffio. E lo comunicano a chiare lettere al passaggio del pullman con la squadra: due ali di folla lo accompagnano fino alla rampa che lo inabisserà nella pancia dello stadio. I 90 minuti contro il già salvo Parma sono allo stesso tempo la fine e l’inizio. La fine di un campionato partito tra mille dubbi e terminato in trionfo con tre giornate d’anticipo. E l’inizio di un gioioso romanzo di cui ogni tifoso, persino il più scaramantico, aveva già letto il finale senza timore di colpi di scena all’ultima pagina. Si intitola: Inter campione d’Italia (per la ventunesima volta nella sua storia ultracentenaria).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter, esplode la festa in centro. Piazza Duomo è nerazzurra tra fumogeni, cori e sfottò: "I campioni d’Italia siamo noi"

San Siro intona i cori per #Pio #Shorts

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