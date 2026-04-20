Un giovane di 17 anni è deceduto in casa a seguito di un incidente avvenuto mentre giocava con alcuni amici. Durante il pomeriggio, il ragazzo ha trovato una pistola in casa e, accidentalmente, si è sparato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

Un tragico episodio scuote Lecce, dove un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola trovata all’interno dell’abitazione in cui viveva. Una vicenda che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe i contorni di un drammatico incidente domestico. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, in un appartamento condiviso dal giovane, di nazionalità bulgara, con il fratello maggiore di 28 anni. Un contesto familiare che si è trasformato in pochi istanti nel teatro di una tragedia irreparabile. Al momento dell’accaduto, in casa era presente anche un amico dei due fratelli. La sua testimonianza, insieme a quella del 28enne, è ora al vaglio degli investigatori, impegnati a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Muore in casa così a 17 anni: il gioco con gli amici poi la tragedia, scena orribile

Why Doctors Were Dangerous: The Reality of Medieval Survival (Sleep Documentary)

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