il birrificio spagnolo estrella galicia sta espandendo la propria presenza in italia attraverso una filiale propria

Notizia in breve

Il birrificio spagnolo Estrella Galicia ha aperto una nuova filiale in Italia, rafforzando così la presenza nel paese. La filiale, ufficialmente inaugurata il 29 maggio 2026, si trova in una città italiana e si occupa della distribuzione e vendita dei prodotti. La società ha annunciato che questa espansione mira a consolidare la presenza nel mercato italiano e a incrementare la distribuzione delle proprie birre.