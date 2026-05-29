Il birrificio spagnolo Estrella Galicia sta espandendo la propria presenza in Italia attraverso una filiale propria
Il birrificio spagnolo Estrella Galicia ha aperto una nuova filiale in Italia, rafforzando così la presenza nel paese. La filiale, ufficialmente inaugurata il 29 maggio 2026, si trova in una città italiana e si occupa della distribuzione e vendita dei prodotti. La società ha annunciato che questa espansione mira a consolidare la presenza nel mercato italiano e a incrementare la distribuzione delle proprie birre.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE A CORUÑA, Spain, 29 maggio 2026 PRNewswire — Corporación Hijos de Rivera, società proprietaria del marchio di birra Estrella Galicia, procede a passi spediti nel suo processo di espansione internazionale con la fondazione di Estrella Galicia Italia, una società controllata attraverso la quale gestirà d’ora in poi lo sviluppo commerciale dei propri prodotti nel Paese. L’obiettivo di questa operazione è quello di stimolare la crescita delle vendite dei prodotti dell’azienda in questo mercato, attualmente dominato dalle birre Estrella Galicia e dalla gamma 1906, ma che presenta un grande potenziale per l’introduzione di nuovi prodotti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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