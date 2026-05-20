L’Italia ha recentemente ottenuto l’ingresso in SESAME, un’iniziativa internazionale dedicata alla ricerca scientifica. Questa adesione rappresenta un risultato importante per il Paese, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel settore scientifico a livello globale. La partecipazione a SESAME evidenzia la volontà di promuovere la cooperazione internazionale e lo sviluppo di progetti di innovazione condivisi. La scelta di entrare nell’organizzazione conferma l’impegno dell’Italia nel settore della ricerca e della diplomazia scientifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’ingresso dell’Italia in SESAME rappresenta un risultato di grande rilievo strategico per il nostro Paese e conferma la centralità della ricerca come leva di cooperazione internazionale, innovazione e crescita condivisa. Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini e del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Italia consolida la propria presenza nei grandi circuiti scientifici globali e rafforza il suo ruolo nella diplomazia della conoscenza”. – Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. “SESAME – prosegue – è una delle infrastrutture scientifiche più significative nel panorama internazionale e costituisce un esempio concreto di collaborazione multilaterale, capace di favorire dialogo e sviluppo anche in aree geopoliticamente complesse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ricerca, Rubano: “Italia rafforza la diplomazia scientifica e la propria presenza nel mondo”

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