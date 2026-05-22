Il Barcellona ha proposto uno scambio con l’Inter, coinvolgendo un difensore. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che potrebbe influenzare gli equilibri delle prossime stagioni. La questione riguarda direttamente anche il giocatore coinvolto, che potrebbe cambiare aria dopo aver rappresentato un punto fermo della squadra nerazzurra. Le negoziazioni sono in corso e ancora da definire i dettagli dell’accordo tra le parti.

Ci sono giocatori che a un certo punto smettono di essere semplicemente forti. Diventano il volto di una squadra, quelli che finiscono dentro il modo stesso di giocare di un allenatore. E quando succede, qualsiasi voce di mercato prende automaticamente un peso diverso. L’ Inter negli ultimi anni ha costruito parecchio della propria identità partendo dalla difesa. Non soltanto solidità, ma anche costruzione dell’azione, aggressività e gestione dei tempi di gioco. Alcuni elementi sono diventati quasi intoccabili o almeno così sembrava fino a poco tempo fa. Perché nel calcio poi c’è sempre un momento in cui arrivano i grandi club europei, quelli che fanno nascere dubbi anche quando nessuno vuole ammetterlo apertamente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La mossa del Barcellona che cambia i piani dell’Inter: scambio per Bastoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Viral! Pickpockets Plan COLLAPSES in Barcelona Metro — Walk of Shame Caught on Camera

Sullo stesso argomento

Bastoni-Barcellona, provocazione Inter: scambio con Koundédi Bruno De SantisIl Barcellona non molla Bastoni e pensa alla cessione di Koundé in Premier: l’Inter provoca con lo scambio Il nome di Alessandro...

Bastoni-Barcellona: Hector Fort possibile pedina di scambio per l’InterHector Fort, difensore 2006 attualmente in prestito all’Elche, potrebbe rientrare nella trattativa tra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni.

Dall’Argentina rimbalza una vera bomba di mercato: il #Barcellona avrebbe contattato l’agente di #LautaroMartínez. Una mossa che accende subito i riflettori sul futuro del capitano dell’ #Inter. #calcionews24 x.com

Laporta contro Pérez: 'Farsa' e 'mossa strategica' per attaccare il BarçaJoan Laporta, presidente del Barcellona, ha replicato con fermezza alle accuse mosse da Florentino Pérez, omologo del Real Madrid. Pérez, in una conferenza stampa per annunciare elezioni anticipate, a ... it.blastingnews.com

La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: A fine mese si attendono una rispostaBARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona ha proposto il prolungamento di contratto a Robert Lewandowski, il cui attuale accordo con i blaugrana scade il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta Mundo ... corrieredellosport.it

Un momento triste per Luuk de Jong durante la celebrazione del titolo del FC Porto dopo che hanno suonato la sua canzone... è stato molto sfortunato con l'infortunio, ma rimarrà sempre nei cuori di tutti noi tifosi del Porto. reddit