Bastoni Barcellona segnali inequivocabili da parte del difensore | l’allarme di Moretto che gela l’Inter!

Durante una recente partita, il difensore ha mostrato segnali chiari di disagio e ha avuto un contatto con l'allenatore, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e i commentatori sportivi. L'allenatore avverte i giocatori di prestare attenzione alle proprie posizioni e rispetta le indicazioni del settore medico. La situazione ha attirato l'attenzione di un noto giornalista sportivo, che ha espresso dubbi sulla possibilità di recupero immediato del giocatore.