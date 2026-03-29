Bastoni Barcellona segnali inequivocabili da parte del difensore | l’allarme di Moretto che gela l’Inter!
Durante una recente partita, il difensore ha mostrato segnali chiari di disagio e ha avuto un contatto con l'allenatore, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e i commentatori sportivi. L'allenatore avverte i giocatori di prestare attenzione alle proprie posizioni e rispetta le indicazioni del settore medico. La situazione ha attirato l'attenzione di un noto giornalista sportivo, che ha espresso dubbi sulla possibilità di recupero immediato del giocatore.
Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Napoli, Conte sceglie la via del patteggiamento dopo gli insulti a Manganiello: multa ma niente squalifica! David torna al gol con il Canada! Doppietta su rigore contro l’Islanda, poi lascia il campo per un infortunio Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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