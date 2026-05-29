Il Barcellona accelera per Cambiaso ok della Juve | le cifre

Da calciomercato.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona sta accelerando per assicurarsi il trasferimento di Cambiaso, con l’ok della Juventus. La permanenza del difensore italiano a Torino potrebbe finire presto, secondo le ultime notizie. Le trattative tra le parti sono in corso e le cifre dell’affare sono state definitive. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con le due società che stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.

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La permanenza del laterale della Nazionale italiana a Torino potrebbe avere davvero i giorni contati, le ultime. Un pezzo pregiato della rosa verrà sicuramente sacrificato per finanziare il calciomercato in entrata e in casa Juventus si starebbe seriamente pensando di cedere Andrea Cambiaso. Il laterale della Nazionale italiana vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e la sua eventuale uscita garantirebbe ai bianconeri una somma importante da reinvestire poi in entrata. Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Secondo alcune informazioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona sarebbe particolarmente interessato al profilo di Cambiaso e... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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