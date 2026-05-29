Il Barcellona accelera per Cambiaso ok della Juve | le cifre

Notizia in breve

Il Barcellona sta accelerando per assicurarsi il trasferimento di Cambiaso, con l’ok della Juventus. La permanenza del difensore italiano a Torino potrebbe finire presto, secondo le ultime notizie. Le trattative tra le parti sono in corso e le cifre dell’affare sono state definitive. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con le due società che stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.