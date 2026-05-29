Il Barcellona accelera per Cambiaso ok della Juve | le cifre
Il Barcellona sta accelerando per assicurarsi il trasferimento di Cambiaso, con l’ok della Juventus. La permanenza del difensore italiano a Torino potrebbe finire presto, secondo le ultime notizie. Le trattative tra le parti sono in corso e le cifre dell’affare sono state definitive. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con le due società che stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.
La permanenza del laterale della Nazionale italiana a Torino potrebbe avere davvero i giorni contati, le ultime. Un pezzo pregiato della rosa verrà sicuramente sacrificato per finanziare il calciomercato in entrata e in casa Juventus si starebbe seriamente pensando di cedere Andrea Cambiaso. Il laterale della Nazionale italiana vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e la sua eventuale uscita garantirebbe ai bianconeri una somma importante da reinvestire poi in entrata. Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Secondo alcune informazioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona sarebbe particolarmente interessato al profilo di Cambiaso e... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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