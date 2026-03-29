Juventus il Barcellona cerca Cambiaso | la Juve chiede 50 milioni

Il Barcellona ha manifestato interesse per Andrea Cambiaso, giocatore attualmente sotto contratto con la Juventus. La società catalana ha definito un valore di 50 milioni di euro per il trasferimento. La Juventus, da parte sua, ha stabilito questa cifra come prezzo di vendita. La trattativa tra le due squadre potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Barcellona su Cambiaso: la Juve fissa il prezzo a 50 milioni Il Barcellona ha messo nel mirino Andrea Cambiaso in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I blaugrana cercano un profilo di livello per la fascia laterale e il terzino della Juventus è tra i giocatori preferiti da Hansi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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