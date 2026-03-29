Juventus il Barcellona cerca Cambiaso | la Juve chiede 50 milioni

Da ilprimatonazionale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha manifestato interesse per Andrea Cambiaso, giocatore attualmente sotto contratto con la Juventus. La società catalana ha definito un valore di 50 milioni di euro per il trasferimento. La Juventus, da parte sua, ha stabilito questa cifra come prezzo di vendita. La trattativa tra le due squadre potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Barcellona su Cambiaso: la Juve fissa il prezzo a 50 milioni Il Barcellona ha messo nel mirino Andrea Cambiaso in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I blaugrana cercano un profilo di livello per la fascia laterale e il terzino della Juventus è tra i giocatori preferiti da Hansi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il barcellona cerca cambiaso la juve chiede 50 milioni
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Barcellona cerca Cambiaso: la Juve chiede 50 milioni

Articoli correlati

Leggi anche: Il Barcellona vuole Cambiaso. Per la Juve non è in uscita, ma se arrivassero 50 milioni...

Il Barcellona vuole Andrea Cambiaso e la Juventus valuterebbe il terzino 50 milioni2026-03-24 11:44:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Il...

Approfondimenti e contenuti su Juventus il Barcellona cerca Cambiaso...

Temi più discussi: Il Barcellona vuole Cambiaso. Per la Juve non è in uscita, ma se arrivassero 50 milioni...; Riccardo Paonessa, dal Banchette alla Juve a suon di gol: Bianconero per Mandžuki?; Dopo Bastoni, il Barcellona mette nel mirino anche l'esterno della Juve Cambiaso: la situazione; Dalla Spagna sono sicuri: Bastoni avrebbe detto sì al Barcellona.

Juventus, Cambiaso calamita per i big club: lo vuole il BarcellonaAndrea Cambiaso continua a essere molto apprezzato all'estero. Dopo le voci sul Manchester City, il Barcellona ha mostrato interesse. L'articolo Juventus, Cambiaso calamita per i big club: lo vuole il ... msn.com

juventus il barcellona cercaCambiaso Barcellona, clamorosa rivelazione in vista dell’estate: l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! UltimeCambiaso Barcellona, l’esterno è sulla lista del club spagnolo e la dirigenza deve valutare il suo futuro dopo un’annata dal rendimento altalenante La Juventus si prepara ad affrontare le incognite de ... juventusnews24.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.