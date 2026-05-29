Tempo di lettura: 2 minuti Sarà la sfida tra Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Scandone Avellino ad assegnare uno degli ultimi posti disponibili per la prossima Serie B Nazionale. La serie finale prenderà il via domenica 7 giugno e, come nei precedenti turni playoff, si disputerà con la formula al meglio delle tre partite. La Viola potrà contare sul vantaggio del fattore campo grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione. Gara 1 è in programma al PalaCalafiore di Reggio Calabria, mentre Gara 2 si giocherà mercoledì 10 giugno ad Avellino. In caso di una vittoria per parte nelle prime due sfide, la promozione verrà decisa dalla decisiva Gara 3, prevista il 14 giugno nuovamente sul parquet reggino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il 7 giugno si apre la finale Scandone-Viola, eventuale Gara 3 il 14 giugno

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