Il 7 giugno si apre la finale Scandone-Viola eventuale Gara 3 il 14 giugno
Il 7 giugno si svolge la finale tra Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Scandone Avellino, con eventuale Gara 3 prevista per il 14 giugno. La serie determina uno degli ultimi posti disponibili per la prossima stagione di Serie B Nazionale. La partita si gioca in un match secco, con eventuale spareggio tra le due squadre in caso di parità. La qualificazione viene decisa al termine delle gare previste.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà la sfida tra Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Scandone Avellino ad assegnare uno degli ultimi posti disponibili per la prossima Serie B Nazionale. La serie finale prenderà il via domenica 7 giugno e, come nei precedenti turni playoff, si disputerà con la formula al meglio delle tre partite. La Viola potrà contare sul vantaggio del fattore campo grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione. Gara 1 è in programma al PalaCalafiore di Reggio Calabria, mentre Gara 2 si giocherà mercoledì 10 giugno ad Avellino. In caso di una vittoria per parte nelle prime due sfide, la promozione verrà decisa dalla decisiva Gara 3, prevista il 14 giugno nuovamente sul parquet reggino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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