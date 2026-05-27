L’RDS Summer Festival prenderà il via il 14 giugno a Genova, con successive tappe a Rimini, Monopoli e Iglesias. La manifestazione, che lo scorso anno ha registrato un grande riscontro, si svolgerà durante l’estate 2026 e prevede eventi musicali nelle principali piazze italiane. Le date e le location delle date successive sono state annunciate ufficialmente, senza variazioni rispetto ai piani iniziali. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in diverse città del paese.

D opo lo straordinario successo dello scorso anno, l’ RDS Summer Festival è pronto riempire di musica le piazze italiane con l’edizione 2026. Le tappe previste sono 4: Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. Sul palco, come sempre, gli speaker della radio a presentare i grandi successi dell’estate e i cantanti in cima alle classifiche di streaming e vendite. Ditonellapiaga vince in tribunale: “Miss Italia” rimane il titolo del suo nuovo album X Leggi anche › Ditonellapiaga: «Sono veramente libera quando non mi sento giudicata. Né da me, né dagli altri» RDS Summer Festival 2026, le tappe di questa estate e il cast dei cantanti. Il primo appuntamento è previsto per il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si comincia il 14 giugno a Genova per poi proseguire a Rimini, Monopoli e Iglesias

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