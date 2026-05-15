Corsi Sostegno Indire 2026 | esami finali il 20 e 27 giugno al via il questionario per le sedi Eventuale sovrapposizione con Maturità

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Indire ha annunciato che gli esami finali dei corsi di sostegno indiretti 2026 si terranno il 20 e il 27 giugno. Contestualmente è stato aperto un questionario rivolto alle sedi coinvolte, finalizzato a raccogliere informazioni sull'organizzazione delle prove. Si segnala inoltre che alcune date potrebbero sovrapporsi con l'esame di maturità, che ha in programma le proprie prove in un periodo diverso. Le linee guida per lo svolgimento degli esami sono state pubblicate dall'istituto.

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L'Istituto Indire ha fornito le linee guida per lo svolgimento degli esami finali relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi del D.L. 752024 e 772024 secondo ciclo 2026 e comunicato le date per lo svolgimento degli esami finali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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