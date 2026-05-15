Corsi Sostegno Indire 2026 | esami finali il 20 e 27 giugno al via il questionario per le sedi Eventuale sovrapposizione con Maturità

L'Istituto Indire ha annunciato che gli esami finali dei corsi di sostegno indiretti 2026 si terranno il 20 e il 27 giugno. Contestualmente è stato aperto un questionario rivolto alle sedi coinvolte, finalizzato a raccogliere informazioni sull'organizzazione delle prove. Si segnala inoltre che alcune date potrebbero sovrapporsi con l'esame di maturità, che ha in programma le proprie prove in un periodo diverso. Le linee guida per lo svolgimento degli esami sono state pubblicate dall'istituto.

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