Il 31 maggio Roma accende l’estate con il Power Hits 2026

Il 31 maggio a Roma si svolge l’evento Power Hits 2026, che segna l’inizio ufficiale della stagione musicale estiva. La manifestazione porta sul palco artisti e hit di successo, attirando un pubblico numeroso. La data rappresenta un anticipo rispetto alla tradizionale apertura della stagione calda, che di solito avviene a giugno. La musica, quindi, si fa sentire prima, con iniziative e concerti che anticipano la stagione estiva.

Il calendario dice che la stagione calda inizia a giugno, ma la verità è che la musica si muove prima. Da qualche anno a questa parte maggio detta le regole del gioco: i pezzi forti e escono già a fine aprile, i motori delle radio si scaldano e la corsa al brano che ci accompagnerà per i prossimi mesi inizia a prendere forma. Quest’anno, però, la svolta ha una data ben precisa: domenica 31 maggio 2026, con il punto di partenza fissato proprio nella Capitale. Dieci anni di successi del Power Hits Estate. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 compie dieci anni e, per celebrare questo traguardo, cambia le carte in tavola inserendo un secondo grande appuntamento live. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Power hits estate di RTL 102.5 di Roma in diretta tv: ecco dove vederlo domenica 31 maggio

Leggi anche: Power hits estate, lo show di RTL 102.5 in diretta tv: dove vederlo domenica 31 maggio

Temi più discussi: Power Hits Estate, scopri lo straordinario cast che sarà sul palco il 31 maggio al Foro Italico a Roma; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il 31 maggio al Foro Italico a Roma; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, cast stellare e diretta TV: dove vedere lo show del 31 maggio; Rtl 102.5 Power Hits Estate, 43 artisti live al Foro Italico: da Achille Lauro ad Annalisa e Fulminacci, tutti i tormentoni.

Power Hits Estate, scopri lo straordinario cast che sarà sul palco il 31 maggio al Foro Italico a Roma #RTL1025phe26 x.com

Roma eventi weekend. Power Hits al Foro Italico, Pappano all'Auditorium, Mapplethorpe all'Ara Pacis e molto altroL'arte contemporanea si mette in mostra da Bulgari. Ostia raddoppia il suo festival, per un weekend tra teatro e musica. E tanto altro. Numerosi gli eventi da non perdere dal 28 al ... ilmessaggero.it

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, cast stellare e diretta TV: dove vedere lo show del 31 maggioRTL 102.5 Power Hits Estate 2026 in diretta dal Foro Italico di Roma il 31 maggio: cast stellare, conduzione a quattro e streaming su RTL 102.5 Play. Tutte le info su TV e artisti. adnkronos.com