Il Power hits estate di RTL 102.5 di Roma in diretta tv | ecco dove vederlo domenica 31 maggio
Domenica 31 maggio RTL 102.5 trasmetterà in diretta televisiva l’evento Power Hits Estate, che celebra il suo decimo anniversario. L’evento si svolgerà con una diretta che anticipa il concerto finale, coinvolgendo artisti e ospiti. La trasmissione sarà visibile su alcuni canali e piattaforme digitali, con dettagli ancora da definire. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della radio, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in vista del grande evento conclusivo.
In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate - prima dell'evento finale all'Arena di Verona il prossimo 1° settembre - farà cantare e ballare tutti con un cast straordinario di artisti: ACHILLE LAURO, ANNALISA, ARISA, BAMBOLE DI PEZZA, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BRESH, CHARLOTTE CARDIN, COLAPESCE, DELIA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, ERNIA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GABRY PONTE, GAIA, GEOLIER, GIGI D'ALESSIO, GIORGIA, IRAMA, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MACE, MADAME, MARCO MASINI, MEEK, NAYT, NOEMI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, SAL DA VINCI, SALMO, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening
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