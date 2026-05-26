Il Power hits estate di RTL 102.5 di Roma in diretta tv | ecco dove vederlo domenica 31 maggio

Notizia in breve

Domenica 31 maggio RTL 102.5 trasmetterà in diretta televisiva l’evento Power Hits Estate, che celebra il suo decimo anniversario. L’evento si svolgerà con una diretta che anticipa il concerto finale, coinvolgendo artisti e ospiti. La trasmissione sarà visibile su alcuni canali e piattaforme digitali, con dettagli ancora da definire. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della radio, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in vista del grande evento conclusivo.